Aktien-Analyse: Goldman Sachs Group Inc. bewertet Porsche-Aktie

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des Porsche-Papiers durch Goldman Sachs Group Inc.-Analyst George Galliers.

Die US-Investmentbank Goldman Sachs hat die Einstufung für Porsche AG mit einem Kursziel von 108 Euro auf "Buy" belassen. Der Sportwagenkonzern sei schwach ins Jahr gestartet - wie erwartet, schrieb Analyst George Galliers in einem am Montag vorliegenden Kommentar.

Um 13:56 Uhr rutschte die Porsche-Aktie in der XETRA-Sitzung um 2,9 Prozent auf 87,20 EUR ab. Also weist das Papier noch Spielraum von 23,85 Prozent nach oben im Vergleich zum festgelegten Kursziel auf. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 613.006 Porsche-Aktien. Seit Jahresbeginn 2024 legte der Anteilsschein um 9,1 Prozent zu. Die kommenden Q2 2024-Ergebnisse werden voraussichtlich am 24.07.2024 veröffentlicht.

