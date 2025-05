Porsche Aktie News: Porsche am Mittag mit stabiler Tendenz

Aktienentwicklung

Ohne große Bewegung zeigt sich am Dienstagmittag die Aktie von Porsche. Mit einem Kurs von 43,00 EUR zeigte sich die Porsche-Aktie im XETRA-Handel zuletzt kaum verändert.

Im XETRA-Handel kam die Porsche-Aktie um 11:49 Uhr kaum vom Fleck und notierte bei 43,00 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 43,09 EUR. Der Kurs der Porsche-Aktie gab im heutigen Tagestief bis auf 42,64 EUR nach. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 43,04 EUR. Bisher wurden via XETRA 110.560 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,20 EUR. Der aktuelle Kurs der Porsche-Aktie ist somit 81,86 Prozent vom 52-Wochen-Hoch entfernt. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Das 52-Wochen-Tief könnte die Porsche-Aktie mit einem Verlust von 5,98 Prozent wieder erreichen.

Experten rechnen in diesem Jahr mit einer Dividendenausschüttung in Höhe von 1,34 EUR, nach 2,31 EUR im Jahr 2024. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,72 EUR.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,57 EUR beziffert, während im Vorjahresquartal 1,02 EUR je Aktie in den Büchern standen. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Die Porsche-Bilanz für Q2 2025 wird am 30.07.2025 erwartet. Am 29.07.2026 wird Porsche schätzungsweise die Ergebnisse für Q2 2026 präsentieren.

In der Porsche-Bilanz dürfte laut Analysten 2025 2,22 EUR je Aktie an Gewinn ausgewiesen werden.

