Porsche Aktie News: Porsche am Mittag stabil

Wenig Veränderung zeigt am Mittwochmittag die Aktie von Porsche. Mit einem Wert von 42,50 EUR bewegte sich die Porsche-Aktie zuletzt auf dem Niveau des Vortages.

Ohne große Ausschläge präsentierte sich um 11:48 Uhr die Porsche-Aktie. Der Anteilsschein notierte via XETRA bei 42,50 EUR. Den höchsten Stand des Tages erreichte die Porsche-Aktie bisher bei 42,86 EUR. Den tiefsten Stand des Tages markierte die Porsche-Aktie bisher bei 42,15 EUR. Zur Börseneröffnung tendierte der Titel bei 42,55 EUR. Bisher wurden via XETRA 143.496 Porsche-Aktien gekauft oder verkauft.

In den vergangenen 52 Wochen lag der Höchstwert des Papiers bei 78,20 EUR. Dieser Kurs wurde am 04.06.2024 erreicht. Das 52-Wochen-Hoch liegt 84,00 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Porsche-Aktie. Den niedrigsten Stand seit 52 Wochen erreichte der Titel am 07.04.2025 bei 40,43 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 4,87 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Im Jahr 2024 erhielten Porsche-Anleger einen Gewinnanteil in Höhe von 2,31 EUR. Die Dividenden-Schätzung für das laufende Jahr liegt bei 1,34 EUR. Das durchschnittliche Kursziel geben Analysten bei 49,72 EUR je Porsche-Aktie an.

Am 29.04.2025 hat Porsche die Kennzahlen zum am 31.03.2025 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert. Das Ergebnis je Aktie lag bei 0,57 EUR, nach 1,02 EUR im Vorjahresvergleich. Porsche hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 8,86 Mrd. EUR abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 1,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 9,01 Mrd. EUR erwirtschaftet worden waren.

Für das laufende Jahresviertel Q2 2025 wird am 30.07.2025 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet. Experten terminieren die Vorlage der Q2 2026-Bilanz auf den 29.07.2026.

Von Analysten wird erwartet, dass Porsche im Jahr 2025 2,22 EUR Gewinn je Aktie ausweisen wird.

