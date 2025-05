Porsche Aktie News: Porsche präsentiert sich am Vormittag fester

Fokus auf Aktienkurs

Die Aktie von Porsche gehört am Mittwochvormittag zu den Hoffnungsträgern des Tages. Im XETRA-Handel gewannen die Porsche-Papiere zuletzt 0,7 Prozent.

Die Porsche-Aktie notierte im XETRA-Handel um 09:06 Uhr in Grün und gewann 0,7 Prozent auf 42,76 EUR. In der Spitze legte die Porsche-Aktie bis auf 42,86 EUR zu. Bei 42,55 EUR ging der Anteilsschein in den XETRA-Handel. Von der Porsche-Aktie wurden im bisherigen Tagesverlauf 22.222 Stück gehandelt.

Am 04.06.2024 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 78,20 EUR. Der derzeitige Kurs der Porsche-Aktie liegt somit 45,32 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Am 07.04.2025 gab der Anteilsschein bis auf 40,43 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Gerechnet zum 52-Wochen-Tief hat die Porsche-Aktie derzeit noch 5,45 Prozent Luft nach unten.

Porsche-Anleger erhielten im Jahr 2024 eine Dividende von 2,31 EUR, Analysten gehen in diesem Jahr von 1,34 EUR aus. Experten gaben als mittleres Kursziel 49,72 EUR an.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Am 30.07.2025 dürfte die Q2 2025-Bilanz von Porsche veröffentlicht werden. Mit der Präsentation der Q2 2026-Finanzergebnisse von Porsche rechnen Experten am 29.07.2026.

Im Vorfeld schätzen Experten, dass Porsche einen Gewinn von 2,22 EUR je Aktie in der Bilanz 2025 stehen haben dürfte.

