Porsche Aktie News: Porsche verteidigt am Dienstagnachmittag Tendenz

Die Aktie von Porsche zeigt am Dienstagnachmittag wenig Änderung. Die Porsche-Aktie zeigte sich zuletzt stabil und notierte im XETRA-Handel bei 42,96 EUR.

Die Porsche-Aktie zeigte sich um 15:52 Uhr im XETRA-Handel kaum unverändert zum Vortag. Es stand ein Kurs von 42,96 EUR an der Tafel. Den Tageshöchststand markierte die Porsche-Aktie bei 43,31 EUR. Die größten Abgaben verzeichnete die Porsche-Aktie bis auf 42,64 EUR. Zur Startglocke notierte der Anteilsschein bei 43,04 EUR. Im heutigen Handel wurden bisher 258.933 Porsche-Aktien umgesetzt.

Am 04.06.2024 erreichte der Anteilsschein mit 78,20 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 82,03 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 07.04.2025 sank das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Tief bei 40,43 EUR. Derzeit notiert die Porsche-Aktie damit 6,26 Prozent oberhalb des 52-Wochen-Tiefs.

Im Jahr 2024 wurde eine Dividende in Höhe von 2,31 EUR an Porsche-Aktionäre ausgeschüttet. Im laufenden Jahr erwarten Experten 1,34 EUR. Beim Kursziel liegen die Analysten-Schätzungen bei durchschnittlich 49,72 EUR.

Porsche ließ sich am 29.04.2025 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz wurde die Bilanz zum am 31.03.2025 beendeten Jahresviertel offengelegt. Der Gewinn je Aktie lag bei 0,57 EUR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,02 EUR je Aktie vermeldet. Auf der Umsatzseite hat Porsche im vergangenen Quartal 8,86 Mrd. EUR verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 1,70 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Porsche 9,01 Mrd. EUR umsetzen können.

Mit der Q2 2025-Bilanzvorlage von Porsche wird am 30.07.2025 gerechnet. Die Veröffentlichung der Porsche-Ergebnisse für Q2 2026 erwarten Experten am 29.07.2026.

Auf der Gewinnseite erwarten Experten für das Jahr 2025 2,22 EUR je Aktie in den Porsche-Büchern.

