Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie

Eigengeschäfte von Führungskräften wurden am 26.09.2022 bei Deutsche Grundstücksauktionen verzeichnet. Der Aktien-Deal wurde am 26.09.2022 bekannt gemacht. Aufsichtsrat Ansorge, Christian stockte am 26.09.2022 sein Investment in Deutsche Grundstücksauktionen-Aktien auf. Ansorge, Christian erstand 300 Aktien zu je 17,50 EUR. Die Deutsche Grundstücksauktionen-Aktie notierte im FSE-Handel letzten Endes mit Abschlägen von 0,30 Prozent bei 17,50 EUR.

Die Aktie verlor schließlich am Veröffentlichungstag der Handelsnews durch die BaFin in der FSE-Sitzung Prozent auf EUR. Deutsche Grundstücksauktionen wird derzeit am Markt mit 28,00 Mio. Euro bewertet. Derzeit sind 1.600.000 Aktien handelbar.

Bereits am 15.07.2022 hatte Ansorge, Christian einen Trade getätigt. Ansorge, Christian erwarb zu diesem Zeitpunkt 400 Anteilsscheine. Eine Aktie hatte damals einen Kurs von 20,20 EUR.

Redaktion finanzen.net