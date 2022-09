Aufsichtsrat baut Engagement aus - so reagiert die GK SOFTWARE SE-Aktie

Kürzlich kam es bei GK SOFTWARE SE zu Directors' Dealings. Am 07.09.2022 wurde der Handel mit GK SOFTWARE SE-Anteilen gemeldet. Zinn, Herbert, Aufsichtsrat bei GK SOFTWARE SE fügte dem eigenen Portfolio 1.000 GK SOFTWARE SE-Anteilsscheine hinzu. Die Papiere hatten am 05.09.2022 einen Wert von jeweils 121,49 EUR. Die GK SOFTWARE SE-Aktie stand in der FSE-Sitzung schließlich 2,30 Prozent im Plus bei 122,20 EUR.

Die Aktie legte am Veröffentlichungstag der BaFin letztlich in der FSE-Sitzung 0,80 Prozent auf 120,80 EUR zu. Der GK SOFTWARE SE-Wert wird an der Börse aktuell auf 277,79 Mio. Euro beziffert. Die Anzahl der derzeit handelbaren Anteilsscheine beläuft sich auf 2.258.430 Aktien.

Das letzte verzeichnete Eigengeschäft von Führungskräften fand am 23.12.2021 statt. Vorstand, Hergert, André, erwarb 2.000 Papiere zu jeweils 116,69 EUR.

Redaktion finanzen.net