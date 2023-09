Indexanpassungen: Airbnb und Blackstone werden in S&P-500 aufgenommen

Aufstieg

Im S&P500-Index gibt es Anpassungen.

Die Aktien von Blackstone und Airbnb werden mit Handelsbeginn am 18. September in den S&P-500-Index aufgenommen. Sie ersetzen dort die Papiere von Lincoln National und Newell Brands, teilte S&P Dow Jones Indices am Freitag mit. Im Zuge dessen werden Lincoln National und Newell Brands in den S&P-SmallCap-600 aufgenommen.

Zudem werden die Aktien von S&P 500-Mitglied Deere & Co. die Papiere von Walgreens Boots Alliance im S&P-100 ersetzen. Diese Änderung tritt ebenfalls am 18. September in Kraft.

Die Index-Änderungen im Einzelnen:

+ S&P-500

AUFNAHME

- Blackstone

- Airbnb

+ S&P-500

HERAUSNAHME

- Lincoln National

- Newell Brands

+ S&P-100

AUFNAHME

- Deere & Co.

+ S&P-100

HERAUSNAHME

- Walgreeens Boots Alliance

