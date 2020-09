Siemens Gamesa mit Gewinnen: Siemens Gamesa liefert Turbinen für Windpark in Marokko

Auftraggeber für die Turbinen mit einer Gesamtleistung von 301 Megawatt ist ein Konsortium aus Nareva und Enel Green Power.

Wie Siemens Gamesa Renewable Energy SA mitteilte, umfasst der Auftrag, der über eine ihrer Tochtergesellschaften läuft, Lieferung, Transport, Installation, Inbetriebnahme und das Testen von 87 Einheiten der Windturbine SG 3.4-132. Enthalten ist darüber hinaus ein fünfjähriger Servicevertrag. Das Projekt wird voraussichtlich bis zum dritten Quartal 2022 in Betrieb genommen. Der Windpark Boujdour wurde nach Angaben des Unternehmens 2016 im Rahmen einer 850-Magawatt-Ausschreibung in Marokko an das Konsortium vergeben.

Siemens Gamesa-Aktien klettern in Madrid zeitweise um 2,51 Prozent auf 22,88 Euro.

DJG/DJN/uxd/sha

FRANKFURT (Dow Jones)

Werbung

Bildquellen: SOPA Images/Getty Images