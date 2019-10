Snap-Aktie im Aufwind: Morgan Stanley gibt bearishe Haltung auf

Nachdem die US-Investmentbank Morgan Stanley von ihrer Verkaufsempfehlung zum Tech-Konzern Snap abgerückt ist, legten die Aktien im US-Handel zwischenzeitlich 3,68 Prozent zu auf 14,83 US-Dollar. Zu Handelsende verbuchten sie noch ein Plus von 1,54 Prozent auf 14,52 US-Dollar. Er habe die starke Entwicklung bei den Umsätzen und Gewinnen unterschätzt, schrieb Analyst Brian Nowak in einer Studie. Mit Blick auf die Monetarisierung gebe es in puncto Werbeumsatz pro Nutzer mehr Spielraum nach oben.

NEW YORK (dpa-AFX)

Bildquellen: Ink Drop / Shutterstock.com, Gil C / Shutterstock.com / Evan Spiegal, LinkedIn