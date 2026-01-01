DAX24.528 -0,7%Est505.858 -0,6%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto11,81 -1,3%Nas22.954 -2,4%Bitcoin76.212 +1,2%Euro1,1718 -0,1%Öl64,96 +1,5%Gold4.864 +2,1%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 DroneShield A2DMAA NVIDIA 918422 Netflix 552484 Bayer BAY001 Deutsche Telekom 555750 Novo Nordisk A3EU6F SAP 716460 Siemens Energy ENER6Y RENK RENK73 TKMS thyssenkrupp Marine Systems TKMS00 BASF BASF11 Lufthansa 823212 Allianz 840400 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Trump-Rede in Davos: DAX tiefer -- Asiens Börsen letztlich uneins -- Netflix-Bilanz mit Gewinn- und Umsatzsprung -- Amazon, Rheinmetall, Bitcoin, NVIDIA, Novo Nordisk, RENK im Fokus
Top News
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26 TOP-5-Kursziele der Analysten am 21.01.26
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Alle Infos zum neuen Login auf finanzen.net

AUKTION/Bund stockt zwei Langläufer auf

21.01.26 12:13 Uhr

DOW JONES--Die Bundesfinanzagentur hat am Mittwoch langlaufende Bundesanleihen im Auktionsverfahren platziert. Nachfolgend die Details der Aufstockungsauktionen; in Klammern die Resultate der vorangegangenen Versteigerung gleicher Papiere am 5. November 2025 für das Papier mit Laufzeit bis 2041 und am 14. Januar 2026 für die Anleihe mit Fälligkeit 2056:

Wer­bung

===

Emission 2,60%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. Mai 2041

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 2,024 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 776 Mio EUR

Marktpflegeumfang 224 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,6 (3,4)

Durchschnittsrend. 3,23% (3,02%)

Durchschnittskurs 92,52 (94,90)

Mindestkurs 92,51 (94,89)

Wertstellung 23. Januar 2025

Emission 2,90%-ige Bundesanleihe mit Fälligkeit 15. August 2056

Wer­bung

Volumen 1 Mrd EUR

Bietungsvolumen 1,897 Mrd EUR

Zuteilungsbetrag 786 Mio EUR

Marktpflegeumfang 214 Mio EUR

Zeichnungsquote 2,4 (2,1)

Durchschnittsrend. 3,49% (3,45%)

Durchschnittskurs 88,95 (89,70)

Mindestkurs 88,89 (89,69)

Wertstellung 23. Januar 2025

===

Kontakt zum Autor: maerkte.de@dowjones.com

DJG/flf/ros

Wer­bung

(END) Dow Jones Newswires

January 21, 2026 06:14 ET (11:14 GMT)