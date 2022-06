AURELIUS Aktie News: AURELIUS tendiert am Donnerstagvormittag seitwärts

Aktien in diesem Artikel AURELIUS 24,02 EUR

Die AURELIUS-Aktie wies um 16.06.2022 09:22:00 Uhr kaum Veränderungen aus. Im XETRA-Handel notierte das Papier bei 23,68 EUR. Die AURELIUS-Aktie zog in der Spitze bis auf 23,84 EUR an. Die höchsten Verluste verbuchte die AURELIUS-Aktie bis auf 23,68 EUR. Bei 23,84 EUR startete der Titel in den XETRA-Handelstag. Zuletzt wurden via XETRA 2.207 AURELIUS-Aktien umgesetzt.

Mit einem Kursgewinn bis auf 30,90 EUR erreichte der Titel am 17.11.2021 ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 23,37 Prozent über dem aktuellen Kurs der AURELIUS-Aktie. In den vergangenen 52 Wochen lag der Tiefstkurs des Papiers bei 21,34 EUR. Dieser Wert wurde am 07.03.2022 erreicht. Das 52-Wochen-Tief könnte die AURELIUS-Aktie mit einem Verlust von 10,97 Prozent wieder erreichen.

Am 12.05.2022 hat AURELIUS die Kennzahlen zum am 31.03.2022 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

AURELIUS dürfte die Finanzergebnisse für Q2 2022 voraussichtlich am 11.08.2022 präsentieren. Schätzungsweise am 10.08.2023 dürfte AURELIUS die Q2 2023-Finanzergebnisse präsentieren.

Experten taxieren den AURELIUS-Gewinn für das Jahr 2023 auf 2,69 EUR je Aktie.

Bildquellen: ESB Professional / Shutterstock.com