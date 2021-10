Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis zeigt sich gestärkt

Die Aktie notierte zuletzt mit Gewinnen. Im Stuttgart-Handel legte sie um 3,6 Prozent auf 5,91 EUR zu. Im Tageshoch stieg die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 5,91 EUR. Zum Ertönen der Startglocke stand der Anteilsschein bei 5,91 EUR.

Am 11.02.2021 markierte das Papier bei 18,50 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Am 28.10.2020 gab der Anteilsschein bis auf 3,19 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,523 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

