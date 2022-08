Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Dienstagvormittag mit roten Vorzeichen

Die Aktie notierte um 02.08.2022 09:22:00 Uhr mit Verlusten. Im Frankfurt-Handel verbilligte sie sich um 0,6 Prozent auf 1,35 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 1,35 EUR ab. Den Handelstag beging das Papier bei 1,35 EUR. Zuletzt wechselten via Frankfurt 200 Aurora Cannabis-Aktien den Besitzer.

Das 52-Wochen-Hoch erklomm der Anteilsschein am 15.11.2021 bei 7,70 EUR. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 82,45 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie. Der Anteilsschein verbuchte am 17.06.2022 Kursverluste bis auf 1,17 EUR und erreichte damit den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Der aktuelle Kurs der Aurora Cannabis-Aktie ist somit 15,93 Prozent vom 52-Wochen-Tief entfernt.

Am 12.05.2022 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2022 endete. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,72 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz lag bei 50,43 CAD – das entspricht einem Abschlag von 8,57 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 55,16 CAD erwirtschaftet worden.

Mit der Q4 2022-Bilanzvorlage von Aurora Cannabis wird am 27.09.2022 gerechnet.

Analysten gehen davon aus, dass Aurora Cannabis 2022 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aktie ausweisen dürften.

