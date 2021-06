Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Aurora Cannabis tendiert schwächer

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung zuletzt 2,1 Prozent im Minus bei 8,07 EUR. In der Spitze büßte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 7,98 EUR ein. Zum Start in den Handelstag hatte das Papier einen Wert von 7,98 EUR. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 1.604 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 11.02.2021 stieg das Papier auf das derzeitige 52-Wochen-Hoch bei 18,40 EUR. Das 52-Wochen-Tief markierte der Titel am 28.10.2020 bei 3,13 EUR.

Experten prognostizieren für das Jahr 2022 einen Verlust in Höhe von -0,733 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

