Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag im Tiefenrausch

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Frankfurt-Sitzung um 16:22 Uhr 5,1 Prozent im Minus bei 3,50 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 3,50 EUR. Bei 3,65 EUR eröffnete der Anteilsschein. Zuletzt betrug der Umsatz im Frankfurt-Handel 1.491 Aurora Cannabis-Aktien.

Das 52-Wochen-Hoch erreichte der Anteilsschein am 04.06.2021 bei 8,69 EUR. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Hoch 148,31 Prozent über dem aktuellen Aktienkurs an. Am 15.03.2022 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 2,64 EUR ab. Der Abstand zum 52-Wochen-Tief beträgt derzeit 24,59 Prozent.

Am 10.02.2022 legte Aurora Cannabis die Bilanz zum abgelaufenen Jahresviertel, das am 31.03.2022 endete, vor. Aurora Cannabis hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von -0,38 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -1,74 CAD je Aktie gewesen. Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 67,67 Millionen CAD – ein Plus von 11,70 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Aurora Cannabis 60,59 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Die Vorlage der Q2 2022-Finanzergebnisse wird am 10.02.2022 erwartet. Mit den Gewinn- und Umsatzzahlen zum Q3 2022 rechnen Experten am 11.05.2022.

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,588 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

