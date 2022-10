Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit kaum veränderter Tendenz

Bei der Aurora Cannabis-Aktie ließ sich um 04:22 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im Frankfurt-Handel hat das Papier einen Wert von 1,25 EUR. Den Tageshöchststand markierte die Aurora Cannabis-Aktie bei 1,57 EUR. Die höchsten Verluste verbuchte die Aurora Cannabis-Aktie bis auf 1,25 EUR. Die Frankfurt-Sitzung begann das Papier bei einem Kurs von 1,54 EUR. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 44.291 Stück.

Den höchsten Stand seit 52 Wochen (7,70 EUR) erklomm das Papier am 15.11.2021. Der derzeitige Kurs der Aurora Cannabis-Aktie liegt somit 83,75 Prozent unter dem 52-Wochen-Hoch. Der Titel erreichte das 52-Wochen-Tief von 1,17 EUR am 17.06.2022. Mit einem Abschlag von mindestens 7,35 Prozent könnte die Aurora Cannabis-Aktie ein neues 52-Wochen-Tief markieren.

Aurora Cannabis gewährte am 20.09.2022 Anlegern einen Blick in die Bilanz des am 30.06.2022 abgelaufenen Quartals. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,72 CAD. Im Vorjahresquartal hatten -0,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 8,97 Prozent auf 50,22 CAD aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 55,16 CAD erwirtschaftet worden.

Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q1 2023 dürfte Aurora Cannabis am 14.11.2022 vorlegen.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2022 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD ausweisen wird.

