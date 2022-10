Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Nachmittag mit negativen Vorzeichen

Die Aurora Cannabis-Aktie rutschte in der Frankfurt-Sitzung um 04:22 Uhr um 4,1 Prozent auf 1,09 EUR ab. Die Aurora Cannabis-Aktie gab in der Spitze bis auf 1,07 EUR nach. Mit einem Wert von 1,07 EUR ging der Anteilsschein in den Handelstag. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 10.146 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 15.11.2021 steigerte sich der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 7,70 EUR und damit auf den höchsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Um an das 52-Wochen-Hoch heran zu reichen, müsste das Papier 85,80 Prozent hinzugewinnen. Am 11.10.2022 gab der Kurs des Anteilsscheins auf bis zu 1,05 EUR nach und fiel damit auf den tiefsten Stand der vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Tief 4,04 Prozent unter dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie.

Die Bilanz zum am 30.06.2022 abgelaufenen Quartal legte Aurora Cannabis am 20.09.2022 vor. Es wurde ein Verlust je Aktie von -4,72 CAD gegenüber -0,85 CAD im Vorjahresquartal verkündet. Auf der Umsatzseite hat Aurora Cannabis im vergangenen Quartal 50,22 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 8,97 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aurora Cannabis 55,16 CAD umsetzen können.

Die Aurora Cannabis-Bilanz für Q1 2023 wird am 14.11.2022 erwartet.

Für das Jahr 2022 gehen Analysten von einem Aurora Cannabis-Verlust in Höhe von -5,268 CAD je Aktie aus.

Redaktion finanzen.net

Die aktuellsten News zur Aurora Cannabis-Aktie

SynBiotic-Aktie, Aurora Cannabis-Aktie & Co. mit Kurssprung: Erlass von US-Präsident Joe Biden treibt Cannabis-Sektor an

Aurora Cannabis-Aktie knickt ein: Aurora Cannabis bleibt in der Verlustzone stecken

Aurora Cannabis-Aktie letztlich höher: Aurora Cannabis weitet Verluste massiv aus

Ausgewählte Hebelprodukte auf Aurora Cannabis Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis Long Short Hebel wählen: 5x 10x Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen Name Hebel KO Emittent Keine Daten Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Aurora Cannabis

Bildquellen: Jirsak / Shutterstock