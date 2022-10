Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis zeigt sich am Mittag fester

Im Frankfurt-Handel gewannen die Aurora Cannabis-Papiere um 12:22 Uhr 2,7 Prozent. Zwischenzeitlich stieg die Aurora Cannabis-Aktie sogar auf 1,17 EUR. Den Frankfurt-Handel startete das Papier bei 1,12 EUR. Bisher wurden via Frankfurt 2.695 Aurora Cannabis-Aktien gekauft oder verkauft.

Am 15.11.2021 markierte das Papier bei 7,70 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 84,82 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie. Bei 1,05 EUR erreichte der Anteilsschein am 11.10.2022 den tiefsten Stand seit 52 Wochen. Damit siedelt sich das 52-Wochen-Tief 11,25 Prozent unter dem aktuellen Aktienkurs an.

Aurora Cannabis veröffentlichte am 20.09.2022 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.06.2022 abgelaufenen Jahresviertel. Der Verlust je Aktie belief sich auf -4,72 CAD. Im Vorjahresquartal waren -0,85 CAD je Aktie in den Büchern gestanden. Der Umsatz ging im Vorjahresvergleich um 8,97 Prozent zurück. Hier wurden 50,22 CAD gegenüber 55,16 CAD im Vorjahreszeitraum generiert.

Die Vorlage der Q1 2023-Finanzergebnisse wird am 14.11.2022 erwartet.

Beim EPS gehen Experten im Vorfeld davon aus, dass Aurora Cannabis 2022 einen Verlust in Höhe von -5,268 CAD ausweisen wird.

