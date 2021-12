Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis auf rotem Terrain

Die Aurora Cannabis-Aktie musste zuletzt Verluste hinnehmen. Im Frankfurt-Handel ging es um 1,6 Prozent auf 5,17 EUR abwärts. Die Aurora Cannabis-Aktie wertet zwischenzeitlich bis auf 5,16 EUR ab. Noch zum Handelsstart lag der Wert der Aktie bei 5,16 EUR. Das Handelsvolumen belief sich zuletzt auf 591 Aurora Cannabis-Aktien.

Am 11.02.2021 markierte das Papier bei 18,40 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Tief erreichte das Papier am 15.12.2021 (4,82 EUR).

Experten prognostizieren für das Jahr 2023 einen Verlust in Höhe von -0,559 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, NASDAQ, Bulgarien, Bats, NDB, Gettex, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

