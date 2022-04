Aurora Cannabis Aktie News: Aurora Cannabis am Mittag auf grünem Terrain

Die Aurora Cannabis-Aktie stand in der Stuttgart-Sitzung um 12:22 Uhr 2,3 Prozent im Plus bei 2,80 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie legte bis auf 2,80 EUR an, der bisherige Tageshöchstkurs. Den Stuttgart-Handel startete das Papier bei 2,76 EUR.

Am 10.06.2021 erreichte der Anteilsschein mit 8,64 EUR ein 52-Wochen-Hoch. Damit befindet sich das 52-Wochen-Hoch 67,56 Prozent über dem aktuellen Kurs der Aurora Cannabis-Aktie. Der Kurs des Titels nahm in den vergangenen 52 Wochen bis auf ein Tief bei 2,65 EUR ab. Um auf das 52-Wochen-Tief zu fallen, müsste der Kurs der Aurora Cannabis-Aktie 5,85 Prozent sinken.

Die Zahlen des am 31.12.2021 abgelaufenen Quartals präsentierte Aurora Cannabis am 10.02.2022. Aurora Cannabis vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von -0,38 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -1,74 CAD je Aktie erwirtschaftet. Auf der Umsatzseite hat Aurora Cannabis im vergangenen Quartal 60,59 CAD verbucht. Das bedeutet eine Umsatzabschwächung von 10,47 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Aurora Cannabis 67,67 CAD umsetzen können.

Die Vorlage der Q3 2022-Finanzergebnisse wird am 11.05.2022 erwartet.

Der Verlust 2023 dürfte sich laut Analystenschätzungen auf -0,588 CAD je Aurora Cannabis-Aktie belaufen.

