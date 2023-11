Aurora Cannabis Aktie News: Anleger schicken Aurora Cannabis am Dienstagmittag auf rotes Terrain

Notierung im Fokus

Die Aktie von Aurora Cannabis gehört am Dienstagmittag zu den Verlierern des Tages. Die Aktie notierte zuletzt mit Verlusten. Im Tradegate-Handel verbilligte sie sich um 1,5 Prozent auf 0,423 EUR.

Die Aktionäre schickten das Papier von Aurora Cannabis nach unten. In der Tradegate-Sitzung verlor die Aktie um 11:53 Uhr 1,5 Prozent auf 0,423 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 0,421 EUR. Bei 0,424 EUR ging der Anteilsschein in den Tradegate-Handel. Die Anzahl der bisher gehandelten Aurora Cannabis-Aktien beläuft sich auf 31.968 Stück.

Am 06.12.2022 markierte das Papier bei 1,400 EUR den höchsten Stand in den vergangenen 52 Wochen. Das 52-Wochen-Hoch liegt 230,891 Prozent über dem aktuellen Kursniveau der Aurora Cannabis-Aktie. Am 26.10.2023 gab der Anteilsschein bis auf 0,385 EUR nach und fiel somit auf ein 52-Wochen-Tief. Mit einem Kursverlust von 8,910 Prozent würde die Aurora Cannabis-Aktie auf das Niveau des 52-Wochen-Tiefs zurückfallen.

Am 14.06.2023 lud Aurora Cannabis zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.12.2022 endete. Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 0,00 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 49,26 CAD. Im Vorjahreszeitraum waren 49,26 CAD in den Büchern gestanden.

Am 08.02.2024 dürfte die Q3 2024-Bilanz von Aurora Cannabis veröffentlicht werden.

Analysten erwarten für 2023 einen Verlust in Höhe von -0,618 CAD je Aurora Cannabis-Aktie.

