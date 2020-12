Aurora Cannabis-Aktie aktuell: Anleger schicken Aurora Cannabis ins Minus

Zuletzt ging es für die Aurora Cannabis-Aktie nach unten. Im Frankfurt-Handel fiel das Papier um 1,1 Prozent auf 6,73 EUR. Die Aurora Cannabis-Aktie sank bis auf 6,73 EUR. Bei 6,87 EUR ging der Anteilsschein in den Frankfurt-Handel. Über Frankfurt wurden im bisherigen Handelsverlauf 2.186 Aurora Cannabis-Aktien zum Kauf oder Verkauf angeboten.

Am 16.01.2020 stieg der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Hoch bei 24,72 EUR an. Am 11.05.2020 sank der Aktienkurs auf das 52-Wochen-Tief bei 0,57 EUR ab.

In der Bilanz 2022 dürfte Experten zufolge ein Minus von -0,696 CAD je Aurora Cannabis-Aktie stehen.

Die Aurora Cannabis Aktie wird unter der ISIN CA05156X8843 an den Börsen Frankfurt, Düsseldorf, München, Stuttgart, Hamburg, Berlin, Hannover, Toronto, New York, NYSE MKT, Bats, NDN, Tradegate, Lang & Schwarz, Baader Bank und Quotrix gehandelt. Aurora Cannabis ist ein Unternehmen aus Kanada.

