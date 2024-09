Aurubis verkauft US-Standort für Flachwalzprodukte an Wieland

FRANKFURT (Dow Jones)--Der Kupferverarbeiter Aurubis verkauft seinen US-Standort für Flachwalzprodukte in Buffalo an die Ulmer Wieland Gruppe. Aurubis Buffalo produziert mit etwa 500 Mitarbeitern Bänder und Bleche aus Kupfer und Kupferlegierungen, die zur Herstellung einer Reihe von Produktlinien verwendet werden. Über den Verkaufspreis sei Stillschweigen vereinbart worden, so das Unternehmen. Aurubis will sich künftig stärker auf die Primärkupfererzeugung, das Recycling und das Multimetall-Portfolio seines Hüttennetzwerkes konzentrieren.

September 04, 2024 08:11 ET (12:11 GMT)