gettex: Nur eine Korrektur an der Börse?

Wir, Manfred Schmid und Ulrich Kirstein, waren am Anlegertag München und haben "Börse am Donnerstag" einfach mal am Samstag durchgezogen und den Tag Revue passieren lassen. Aber selbstverständlich sind wir auch auf die Kurstürze am Donnerstag und Freitag eingegangen - oder waren es doch nur (längst fällige) Korrekturen? Auto oder Aktie, das war auch eine Frage an Mani Schmid - ziemlich klar, was seine Antwort war. Mehr im Video: