Aus diesem Grund finde ich als Lehrerin, dass Schüler weiter mit der Hand schreiben sollten

Als Lehrerin lasse ich Schüler weiterhin mit der Hand schreiben. KI unterstützt, ersetzt aber nicht die Vorteile des Schreibens.

Die Autorin ist Gymnasiallehrerin und ermutigt ihre Schüler, mit der Hand zu schreiben. Willie B. Thomas/Getty Images

Als Gymnasiallehrerin bitte ich meine Schüler immer noch, Aufsätze von Hand zu schreiben. Es bringt sie nicht nur weg von Bildschirmen, sondern hilft auch beim Lernen. Ich bin sicher, dass es Möglichkeiten gibt, wie KI beim Lernen helfen kann, aber ich mag Aufsätze immer noch auf die „alte Art“.

Dies ist eine maschinelle Übersetzung eines Artikels unserer US-Kollegen von Business Insider. Er wurde automatisiert übersetzt und von einem echten Redakteur überprüft.

Ich bin Gymnasiallehrerin für Englisch. Vor kurzem sagte ein Elternteil zu mir: „Chat GPT kann in 3,4 Sekunden einen anständigen Aufsatz zu fast jedem Thema erstellen. Sie unterrichten die Kinder immer noch auf die alte Art und Weise, oder?“ Gute Frage.

Wie bei den meisten guten Fragen, die an Menschen gestellt werden, benötigt meine Antwort mehr als 3,4 Sekunden, um erstellt und gelesen zu werden. Aber es ist eine Frage, die ich gerne jedem Elternteil eines Gymnasiasten stellen möchte, während wir in ein weiteres Schuljahr starten.

KI kann eine großartige Ressource sein

Ja, es stimmt: Generative KI-Tools wie Chat GPT und andere Sprachmodelle (LLMs) sind unglaubliche Ressourcen. Ein ganzer Aufsatz in 3,4 Sekunden erstellt? Das ist fast schneller, als ich „3,4 Sekunden“ tippen kann. Ich bin nicht abgeneigt, die Technologie zu bewundern, die dies ermöglicht.

Ich kann mir viele Gründe vorstellen, warum diese Art von Effizienz für Schüler und ihre Eltern attraktiv wäre. Viele Eltern haben erfolgreich KI in ihrer eigenen Arbeit und im Privatleben eingesetzt. Zudem haben sie das volle Programm ihrer Kinder beobachtet und sich Sorgen gemacht.

Wenn der „neue Weg“ den Schülern mehr Zeit für andere Aktivitäten wie außerschulische Aktivitäten, Jobs, Familie, Freunde oder Netflix verschafft und gleichzeitig den Stress reduziert, finde ich das als Pädagogin interessant. Ich möchte herausfinden, wie ich meine Schüler dazu ermutigen kann, KI auf von Lehrern geprüfte und überarbeitete Weise zu nutzen, um ihre akademischen Ziele zu unterstützen. Ein gutes Beispiel dafür ist die Verwendung von Grammarly beim Verfassen eines Aufsatzes.

Aber wenn der besagte Elternteil mit „alter Weg“ meinte, dass ich immer noch verlange, dass Schüler ohne Chat GPT schreiben, manchmal sogar mit Bleistift und Papier, dann lautet meine Antwort auch ja. Hier ist der Grund.

Ihre Gehirne entwickeln sich noch

Die Adoleszenz ist eine entscheidende Zeit für die Gehirnentwicklung. Der präfrontale Kortex, der für Fähigkeiten wie Planung, Priorisierung und Entscheidungsfindung verantwortlich ist, ist noch nicht vollständig entwickelt. Das mag zwar einerseits viel Freundes- und Liebesdrama bedeuten, aber es bedeutet auch akademische Möglichkeiten im Klassenzimmer, weil das jugendliche Gehirn darauf vorbereitet ist, neue Informationen schnell aufzunehmen und sich anzupassen.

Genau deshalb ist es wichtig, die Schülerschaft dazu aufzufordern, sich in anspruchsvollen Aktivitäten wie der Argumentation eines originellen Punktes mit spezifischen, überprüfbaren Beweisen zu engagieren. Es ist schwierig, und sie müssen wahrscheinlich kämpfen.

Wir finden immer noch heraus, wie KI im Klassenzimmer helfen kann

Lehrer lernen immer noch, wie sie Schüler am effektivsten bei der akzeptablen Nutzung von KI anleiten und deren Wert in ihren Klassenzimmern bestimmen können. Zwei von drei befragten Lehrern gaben im Januar 2024 an, dass sie noch keine KI-gesteuerten Tools in ihrem Klassenzimmer eingesetzt haben.

Viele Lehrer nannten mangelnde Zeit und Schulung als Gründe dafür, dass sie sich bisher nicht mit der Nutzung von KI in ihrem Unterricht beschäftigt haben. Diese Faktoren haben sie daran gehindert, herauszufinden, wie KI ihre eigene Arbeit und die ihrer Schüler unterstützen könnte. Selbst die erfahrensten Lehrkräfte in Technologie, die ich kenne, navigieren KI-Best-Practices meist aus dem Bauch heraus, da im Bereich KI in der Bildung bisher nur wenig auf Langlebigkeit getestet wurde.

Neben den oben genannten Aspekten zur Gehirnentwicklung können LLMs „halluzinieren“ und Fehlinformationen erzeugen, die auch Vorurteile enthalten können, die vielen Schülern entgehen könnten. Es ist entscheidend, dass Schüler diese Technologien nicht einfach als „coole Werkzeuge, die alles wissen“ betrachten. Stattdessen sollten sie den richtigen Umgang von der Lehrkraft gelehrt bekommen und über die Grenzen aufgeklärt werden.

Schreiben von Hand hilft beim Erlernen neuer Dinge

Obwohl meine Schüler sicherlich Computer und andere unterstützende Technologien verwenden werden, während sie an ihrem Aufsatz arbeiten – was zum Beispiel Rechtschreibprüfungen beinhalten kann – meine ich es ernst, wenn ich sie manchmal dazu auffordere, Bleistift und Papier zu verwenden.

Studien legen nahe, dass das handschriftliche Aufschreiben unterschiedliche und komplexere Gehirnverbindungen hervorruft, die grundlegend für das Kodieren neuer Informationen sind. Die Handlung des Schreibens von Hand kann das Behalten und Verstehen der Konzepte vertiefen, die Schüler in ihren Klassen lernen. Sie fördert auch die Entwicklung origineller Ideen, die möglicherweise verloren gehen, wenn Schüler nur in ein elektronisches Dokument tippen.

Außerdem bringt das Schreiben mit der Hand sie – um das Offensichtliche zu sagen – von Bildschirmen weg, weg von der täglichen Flut von Benachrichtigungen und hoffentlich in einen ruhigeren, langsameren Denkraum, der für authentische, erfinderische Gedanken besser geeignet ist. Und klingt das nicht vorteilhaft für unsere oft überreizten, überplanten Jugendlichen?

Wenn Lehrer besser darin werden, Schülern zu helfen, generative KI angemessen zu nutzen, und Schüler besser darin werden, sie zu nutzen, wird es sicherlich gute Gründe geben, KI zu verwenden. Denkt jedoch daran, dass „die Kindheit schnell vergeht“.

Es wird genug Zeit für junge Menschen geben – nachdem sie gelernt haben, selbstständig zu denken – sich an die Rolle der KI in ihrer Zukunft anzupassen. Lasst uns sie in ihrer Jugend nicht hetzen.