Telekom erweitert Partnerschaft mit Google - Aktien in Grün

Wie die Telekom mitteilte, geht es dabei um die Bereiche Messaging für Unternehmen, die neue Cloud für die öffentliche Verwaltung und das TV-Angebot des Konzerns.

So wird das Messaging-Angebot für Unternehmen über Telekom RCS Business Messaging, das von Google bereitgestellt wird, erweitert. Der Dienst wird für ganz Europa verfügbar sein. Die Sovereign-Cloud für Deutschland, die für die öffentliche Verwaltung bestimmt ist, geht früher als geplant an den Start. Schließlich ist das Premium-Fernsehangebot Magenta TV One, das auf dem Google-Betriebssystem Android TV OS läuft, in Deutschland verfügbar und wird auf weitere europäische Märkte ausgeweitet.

Im XETRA-Handel geht es für Telekom-Papiere zeitweise im 0,11 Prozent aufwärts auf 16,70 Euro. Aktien der Google-Mutter Alphabet steigen im vorbörslichen NASDAQ-Handel um 0,72 Prozent auf 1.684,97 US-Dollar.

FRANKFURT (Dow Jones)

Bildquellen: anchinthamb / Shutterstock.com, Juergen Schwarz/Getty Images