Ausblick: Amtech Systems zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Heute im Fokus

Ukraine-Krieg im Ticker: Asiens Börsen überwiegend schwächer -- Schaeffler mit Gewinnwarnung

Warum Teslas Erfolg in China und Elon Musks Twitter-Übernahme ein Problem sein könnten. So wird Ford Tesla, Rivian und GM gefährlich. Berkshire-Vize Charlie Munger sieht Gerechtigkeit in Robinhood-Crash. Apple, IBM & Co.: Bei diesen Unternehmen dürfen sich Aktionäre über steigende Dividenden freuen.