Ausblick: Bank of N T Butterfield Son zieht Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Bank of N T Butterfield Son wird am 23.07.2019 die Geschäftsergebnisse zum am 30.06.2019 abgelaufenen Quartal offenlegen.

6 Analyst geht in ihren Schätzung von einem EPS von 0,924 USD aus. Im letzten Jahr hatte Bank of N T Butterfield Son einen Gewinn von 0,890 BMD je Aktie eingefahren.

5 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 4,69 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 128,3 Millionen BMD. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 134,3 Millionen USD aus.

Für das Fiskaljahr rechnet 6 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 3,76 USD, gegenüber 3,50 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 5 Analyst auf 544,8 Millionen USD geschätzt, nachdem im Vorjahr 510,8 Millionen USD generiert wurden.

Redaktion finanzen.net