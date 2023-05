Ausblick: Brady zieht Bilanz zum jüngsten Jahresviertel

Aktien in diesem Artikel Brady 46,80 EUR

Brady wird sich am 18.05.2023 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.04.2023 beendeten Quartals äußern.

3 Analysten schätzen im Schnitt, dass im abgelaufenen Quartal ein Ergebnis von 0,917 USD je Aktie eingefahren wurde. Das wäre ein Plus von 6,63 Prozent im Verhältnis zum EPS des Vorjahresviertels, als 0,860 USD je Aktie erzielt worden waren.

Die Schätzungen von 3 Analysten gehen bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal im Schnitt von 342,7 Millionen USD aus – das entspräche einem Plus von 1,23 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 338,6 Millionen USD in den Büchern standen.

Auf das gesamte laufende Fiskaljahr blickend, rechnen 3 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 3,48 USD je Aktie. Im Vorjahr war hier ein Gewinn von 3,15 USD je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 3 Analysten durchschnittlich auf 1,33 Milliarden USD, gegenüber 1,30 Milliarden USD im Vorjahr.

Redaktion finanzen.net