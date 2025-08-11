Ausblick: Brinker International präsentiert Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Brinker International wird sich am 13.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brinker International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,24 USD je Aktie gewesen.
Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 19,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,87 USD, gegenüber 3,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 5,36 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,42 Milliarden USD generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Übrigens: Brinker International und andere US-Aktien sind bei finanzen.net ZERO sogar bis 23 Uhr handelbar (ohne Ordergebühren, zzgl. Spreads). Jetzt kostenlos Depot eröffnen und Neukunden-Bonus sichern!
Ausgewählte Hebelprodukte auf Brinker International
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Brinker International
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Brinker International Inc.
Analysen zu Brinker International Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.06.2019
|Brinker International Hold
|Deutsche Bank AG
|12.06.2019
|Brinker International Outperform
|Telsey Advisory Group
|30.01.2019
|Brinker International Market Perform
|Telsey Advisory Group
|23.01.2019
|Brinker International Buy
|Maxim Group
|09.01.2019
|Brinker International Market Perform
|Telsey Advisory Group
|Datum
|Rating
|Analyst
|12.06.2019
|Brinker International Outperform
|Telsey Advisory Group
|30.01.2019
|Brinker International Market Perform
|Telsey Advisory Group
|23.01.2019
|Brinker International Buy
|Maxim Group
|09.01.2019
|Brinker International Market Perform
|Telsey Advisory Group
|07.01.2019
|Brinker International Buy
|Stifel, Nicolaus & Co., Inc.
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.06.2019
|Brinker International Hold
|Deutsche Bank AG
|16.01.2018
|Brinker International Equal Weight
|Barclays Capital
|19.10.2017
|Brinker International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|03.08.2017
|Brinker International Sector Perform
|RBC Capital Markets
|20.04.2016
|Brinker International Equal Weight
|Barclays Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
|28.09.2018
|Brinker International Underperform
|BMO Capital Markets
|16.12.2016
|Brinker International Underperform
|BMO Capital Markets
|03.01.2006
|Update Brinker International Inc.: Underperform
|Goldman Sachs
|27.01.2005
|Update Brinker International Inc.: Sell
|Smith Barney Citigroup
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Brinker International Inc. nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen