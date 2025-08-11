DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +3,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.191 -0,1%Euro1,1630 +0,1%Öl66,90 +0,3%Gold3.354 +0,3%
Ausblick: Brinker International präsentiert Quartalsergebnisse

12.08.25 07:01 Uhr
Brinker International Inc.
129,00 EUR -16,00 EUR -11,03%
Brinker International wird sich am 13.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brinker International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,24 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 19,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,87 USD, gegenüber 3,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 5,36 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Analysen zu Brinker International Inc.

DatumRatingAnalyst
28.06.2019Brinker International HoldDeutsche Bank AG
12.06.2019Brinker International OutperformTelsey Advisory Group
30.01.2019Brinker International Market PerformTelsey Advisory Group
23.01.2019Brinker International BuyMaxim Group
09.01.2019Brinker International Market PerformTelsey Advisory Group
DatumRatingAnalyst
12.06.2019Brinker International OutperformTelsey Advisory Group
30.01.2019Brinker International Market PerformTelsey Advisory Group
23.01.2019Brinker International BuyMaxim Group
09.01.2019Brinker International Market PerformTelsey Advisory Group
07.01.2019Brinker International BuyStifel, Nicolaus & Co., Inc.
DatumRatingAnalyst
28.06.2019Brinker International HoldDeutsche Bank AG
16.01.2018Brinker International Equal WeightBarclays Capital
19.10.2017Brinker International Sector PerformRBC Capital Markets
03.08.2017Brinker International Sector PerformRBC Capital Markets
20.04.2016Brinker International Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
28.09.2018Brinker International UnderperformBMO Capital Markets
16.12.2016Brinker International UnderperformBMO Capital Markets
03.01.2006Update Brinker International Inc.: UnderperformGoldman Sachs
27.01.2005Update Brinker International Inc.: SellSmith Barney Citigroup

