Ausblick: Brinker International präsentiert Quartalsergebnisse

Brinker International wird sich am 13.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

18 Analysten schätzen im Schnitt, dass Brinker International im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 2,47 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 1,24 USD je Aktie gewesen.

Auf der Umsatzseite erwarten 15 Analysten ein Plus von 19,38 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr. Durchschnittlich prognostizieren die Experten einen Umsatz von 1,44 Milliarden USD. Im Vorjahreszeitraum waren noch 1,21 Milliarden USD in den Büchern gestanden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 19 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 8,87 USD, gegenüber 3,40 USD je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 16 Analysten im Durchschnitt 5,36 Milliarden USD, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 4,42 Milliarden USD generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net