Ausblick: FB Financial stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

FB Financial stellt am 22.04.2019 die jüngste Quartalsbilanz zum am 31.03.2019 abgelaufenen Quartal vor.

Die Prognosen von 7 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,588 USD je Aktie gegenüber 0,660 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

Den Umsatz betreffend erwarten 7 Analysten eine Verringerung von 2,31 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal. Hier liegen die Erwartungen bei durchschnittlich 79,8 Millionen USD gegenüber 81,7 Millionen USD im Vorjahrszeitraum.

Für das Fiskaljahr rechnen 7 Analysten nun im Schnitt mit einem Gewinn je Aktie von 2,76 USD im Vergleich zu 2,61 USD im Vorjahr. Den Umsatz sehen 7 Analysten durchschnittlich bei 350,5 Millionen USD, gegenüber 342,6 Millionen USD im vorigen Jahr.

Redaktion finanzen.net