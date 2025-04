Ausblick: Flexsteel Industries präsentiert Quartalsergebnisse

Werte in diesem Artikel

Flexsteel Industries wird in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 21.04.2025 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel öffnen, das am 31.03.2025 abgelaufen ist.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von 0,880 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Flexsteel Industries noch ein Gewinn pro Aktie von 0,350 USD in den Büchern gestanden.

Das vergangene Quartal soll Flexsteel Industries mit einem Umsatz von insgesamt 111,9 Millionen USD abgeschlossen haben – das erwartet 1 Analyst. Demnach hätte das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 107,2 Millionen USD erwirtschaftet worden waren, um 4,40 Prozent gesteigert.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr beläuft sich die Schätzung von 1 Analyst auf einen Gewinn je Aktie von 3,40 USD, gegenüber 2,04 USD je Aktie im Vorjahr. Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst 436,4 Millionen USD, nachdem im Vorjahr 412,8 Millionen USD generiert worden waren.

