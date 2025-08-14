Ausblick: Frontline stellt Ergebnisse des abgelaufenen Quartals vor

Frontline äußert sich am 29.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 abgelaufenen Quartals.

Die Prognosen von 8 Analysten für das im vergangenen Jahresviertel erwirtschaftete EPS belaufen sich auf durchschnittlich 0,436 USD je Aktie gegenüber 1,03 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

11 Analysten erwarten im Schnitt einen Umsatz von 307,4 Millionen USD – das wäre ein Abschlag von 44,72 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 556,0 Millionen USD umgesetzt worden waren.

Die Prognosen von 11 Analysten für das laufende Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn je Aktie von 1,88 USD, gegenüber 2,23 USD je Aktie im Vorjahr. Beim Jahresumsatz erwarten 13 Analysten durchschnittlich 1,26 Milliarden USD im Vergleich zu 2,04 Milliarden USD im vorherigen Jahr.

Redaktion finanzen.net