Ausblick: GREENS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

GREENS gibt am 13.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 49,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 27,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,49 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 339,00 JPY, gegenüber 338,03 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 49,15 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 40,97 Milliarden JPY generiert worden waren.

