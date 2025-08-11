DAX24.081 -0,3%ESt505.332 -0,3%Top 10 Crypto16,40 +3,4%Dow43.975 -0,5%Nas21.385 -0,3%Bitcoin102.191 -0,1%Euro1,1625 +0,1%Öl66,98 +0,4%Gold3.355 +0,3%
Ausblick: GREENS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

12.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
GREENS CO. LTD. Registered Shs
2.120,00 JPY -5,00 JPY -0,24%


GREENS gibt am 13.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 49,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 27,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,49 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 339,00 JPY, gegenüber 338,03 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 49,15 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 40,97 Milliarden JPY generiert worden waren.

Redaktion finanzen.net

