Ausblick: GREENS legt Zahlen zum jüngsten Quartal vor
Werte in diesem Artikel
GREENS gibt am 13.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.
1 Analyst erwartet einen Gewinn je Aktie von 49,80 JPY. Im Vorjahresquartal waren 27,91 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
2 Analysten gehen beim Umsatz im Schnitt von 12,49 Milliarden JPY – das würde einem Zuwachs von 19,86 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 10,42 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.
Zum Ende des jüngsten Fiskaljahres belaufen sich die Schätzungen von 2 Analysten im Schnitt auf einen Gewinn je Aktie von 339,00 JPY, gegenüber 338,03 JPY je Aktie im entsprechenden Zeitraum zuvor. Auf der Umsatzseite prognostizieren 2 Analysten im Durchschnitt 49,15 Milliarden JPY, nachdem im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres 40,97 Milliarden JPY generiert worden waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf GREENS
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf GREENS
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu GREENS CO. LTD. Registered Shs
Analysen zu GREENS CO. LTD. Registered Shs
Keine Analysen gefunden.