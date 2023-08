Ausblick: Huami gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

Werte in diesem Artikel

Huami präsentiert in der am 21.08.2023 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2023 endete.

Die Schätzung von 1 Analyst beläuft sich beim EPS auf -0,164 CNY je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch -0,440 CNY je Aktie in den Büchern gestanden.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 1,07 Milliarden CNY – ein Minus von 3,32 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Huami 1,11 Milliarden CNY erwirtschaften konnte.

Für das Fiskaljahr rechnet 1 Analyst mit einem Gewinn je Aktie von 0,057 CNY, gegenüber -1,170 im Vorjahreszeitraum. Der Umsatz wird von 1 Analyst auf 3,72 Milliarden CNY geschätzt, nachdem im Vorjahr 4,14 Milliarden CNY generiert wurden.

