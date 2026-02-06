DAX24.721 +0,9%Est505.998 +1,2%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto9,1200 +9,5%Nas23.031 +2,2%Bitcoin58.613 ±-0,0%Euro1,1809 ±0,0%Öl68,05 +1,1%Gold4.959 +3,8%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Amazon 906866 NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 SAP 716460 Microsoft 870747 Novo Nordisk A3EU6F Stellantis A2QL01 Siemens Energy ENER6Y Deutsche Telekom 555750 Lufthansa 823212 Bayer BAY001 Alphabet A (ex Google) A14Y6F DroneShield A2DMAA Siemens 723610 RENK RENK73
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Dow erstmals über 50.000 Punkten -- DAX geht fester ins Wochenende -- Amazon, PayPal, Rüstungsaktien, D-Wave, Super Micro, DroneShield, Bitcoin & Co., Novo Nordisk, Strategy, Reddit im Fokus
Top News
Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig Top-News der Woche: Diese Themen waren diese Woche wichtig
Strategy-Aktie im Blick: Wie Michael Saylor Strategys Bitcoin-Wette gegen Kritiker verteidigt Strategy-Aktie im Blick: Wie Michael Saylor Strategys Bitcoin-Wette gegen Kritiker verteidigt
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Ausblick: HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES stellt Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

08.02.26 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs
550.000,00 KRW -33.000,00 KRW -5,66%
Charts|News|Analysen

HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES wird am 09.02.2026 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorstellen.

2 Analysten schätzen, dass HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES für das jüngste Quartal im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 5697,62 KRW vermelden wird. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von 4129,00 KRW je Aktie erwirtschaftet.

17 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 24,08 Prozent auf 4.970,09 Milliarden KRW aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 4.005,55 Milliarden KRW in den Büchern gestanden.

Auf das gesamte abgelaufene Fiskaljahr blickend, rechnen 21 Analysten im Schnitt mit einem Gewinn von 15825,97 KRW je Aktie. Im Fiskalvorjahr war hier ein Gewinn von 7001,00 KRW je Aktie vermeldet worden. Den Umsatz taxieren 22 Analysten durchschnittlich auf 17.598,22 Milliarden KRW, gegenüber 14.486,45 Milliarden KRW im entsprechenden Zeitraum zuvor.

Redaktion finanzen.net

Ausgewählte Hebelprodukte auf HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES

NameHebelKOEmittent
NameHebelKOEmittent
Wer­bung

Nachrichten zu HYUNDAI HEAVY INDUSTRIES CO. LTD. Registered Shs

DatumMeistgelesen
Wer­bung