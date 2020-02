Ausblick: ING Group präsentiert Quartalsergebnisse

GO

Die wichtigsten News von finanzen.net

Heute im Fokus

Asiens Börsen mehrheitlich im Plus -- Snapchat-Mutter Snap enttäuscht beim Umsatz -- Walt Disney mit Zahlen über den Erwartungen -- Intercontinental Exchange will angeblich eBay übernehmen

Siemens spürt Schwäche im Auto- und Maschinenbau. Nike schließt wegen Coronavirus die Hälfte seiner Läden in China. QIAGEN übertrifft eigene Gewinnprognose und will weiter wachsen. Tiffany-Aktionäre billigen Übernahme durch Luxuskonzern LVMH. Siemens kauft Iberdrola Aktienpaket an Gamesa ab.