Ausblick: Manitowoc informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse

Manitowoc wird am 20.02.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2022 – vorstellen.

Im Durchschnitt erwarten 11 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 0,263 USD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Gewinn von 0,270 USD je Aktie vermeldet.

Auf der Umsatzseite soll Manitowoc 8 Analysten zufolge im vergangenen Quartal im Schnitt 564,5 Millionen USD verbucht haben. Das würde einer Umsatzsteigerung von 13,41 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis entsprechen. Damals hatte Manitowoc 497,8 Millionen USD umsetzen können.

10 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 0,587 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 0,860 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 10 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,98 Milliarden USD, gegenüber 1,72 Milliarden USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.

