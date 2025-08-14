Ausblick: Nexchip Semiconductor A präsentiert Quartalsergebnisse

Nexchip Semiconductor A gibt am 29.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Nexchip Semiconductor A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 26,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,16 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,73 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,610 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,270 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 11,81 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net