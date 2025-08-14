DAX24.046 -0,4%ESt505.393 +0,2%Top 10 Crypto16,00 +2,3%Dow45.565 +0,3%Nas21.590 +0,2%Bitcoin97.113 +1,7%Euro1,1640 ±0,0%Öl67,47 -0,5%Gold3.390 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
NVIDIA 918422 Rheinmetall 703000 Commerzbank CBK100 Novo Nordisk A3EU6F Deutsche Bank 514000 RENK RENK73 Lufthansa 823212 Siemens Energy ENER6Y Tesla A1CX3T DroneShield A2DMAA BYD A0M4W9 Palantir A2QA4J BASF BASF11 Bayer BAY001 Volkswagen (VW) vz. 766403
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Märkte uneinig -- NVIDIA enttäuscht mit seiner Bilanz -- Umsatz von CrowdStrike knackt Milliardenschwelle
Top News
Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen! Börsenspiel Trader 2025: Mit dem Kennwort "finanzen.net" unserer Spielgruppe beitreten und ein Aktienpaket im Wert von 500 Euro von finanzen.net zero gewinnen!
Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins Mark Cuban warnt: Krypto-IPOs verhalten sich wie Meme-Coins
Suche...
Login
ODER

Neu auf finanzen.net?

Kostenfrei registrieren und Vorteile nutzen

Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil
Wer­bung
+++ 100% Rendite in 12 Monaten. Jetzt noch einen der letzten 7 Plätze zum Vorzugspreis sichern. Hier klicken...+++

Ausblick: Nexchip Semiconductor A präsentiert Quartalsergebnisse

28.08.25 07:01 Uhr

Nexchip Semiconductor A gibt am 29.08.2025 die Zahlen für das am 30.06.2025 abgelaufene Quartal bekannt.

1 Analyst schätzt, dass Nexchip Semiconductor A im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,080 CNY je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,050 CNY je Aktie gewesen.

1 Analyst erwartet beim Umsatz eine Steigerung von 26,22 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,16 Milliarden CNY. Demnach geht der Experte für das abgelaufene Quartal von einem Umsatz von 2,73 Milliarden CNY aus.

Beim Ausblick auf das Fiskaljahr geht 1 Analyst von einem Gewinn je Aktie von 0,610 CNY aus. Im Vorjahr waren 0,270 CNY je Aktie erlöst worden. Auf der Umsatzseite erwartet 1 Analyst 11,81 Milliarden CNY, nachdem im Vorjahr 9,22 Milliarden CNY in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.net

Nachrichten zu Nexchip Semiconductor Corporation Registered Shs -A-

DatumMeistgelesen
Wer­bung