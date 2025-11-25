Ausblick: Norse Atlantic ASA Registered stellt Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Norse Atlantic ASA Registered präsentiert in der am 26.11.2025 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2025 endete.

Im Durchschnitt erwarten 2 Analysten einen Quartalsgewinn je Aktie von 1,04 NOK. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen noch einen Verlust von -0,540 NOK je Aktie vermeldet.

3 Analysten erwarten im Schnitt beim Umsatz eine Steigerung von 2,84 Prozent gegenüber dem im Vorjahresquartal erwirtschafteten Umsatz von 2,38 Milliarden NOK. Demnach gehen die Experten für das abgelaufene Quartal im Schnitt von einem Umsatz von 2,44 Milliarden NOK aus.

Für das laufende Fiskaljahr erwarten 2 Analysten im Schnitt einen Verlust je Aktie von -2,545 NOK, wohingegen im Vorjahr noch -11,290 NOK vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzen 3 Analysten im Schnitt, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 7,05 Milliarden NOK erwirtschaftet werden sollen, während es ein Jahr zuvor noch 6,32 Milliarden NOK waren.

Redaktion finanzen.net