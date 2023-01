Ausblick: Old National Bancor stellt das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

Old National Bancor wird am 24.01.2023 Zahlen zum jüngsten Quartal vorlegen, das am 31.12.2022 abgelaufen ist.

7 Analysten schätzen im Schnitt, dass Old National Bancor im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,573 USD je Aktie erwirtschaftet hat. Im Vorjahresviertel waren es noch 0,370 USD je Aktie gewesen.

6 Analysten gehen im Schnitt von einer Umsatzsteigerung von 142,19 Prozent auf 487,5 Millionen USD aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 201,3 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Die Erwartungen von 5 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich auf einen durchschnittlichen Gewinn von 1,97 USD je Aktie. Ein Fiskaljahr zuvor waren 1,73 USD je Aktie erlöst worden. Für den Umsatz rechnen 6 Analysten im Schnitt für das aktuell beendete Fiskaljahr mit insgesamt 1,68 Milliarden USD, gegenüber 820,2 Millionen USD im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres.

Redaktion finanzen.net