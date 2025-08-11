Ausblick: Performance Food Group informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Werte in diesem Artikel
Performance Food Group wird am 13.08.2025 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 30.06.2025 – vorstellen.
Die Schätzungen von 13 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 1,46 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Performance Food Group 1,07 USD je Aktie eingenommen.
Beim Umsatz erwarten insgesamt 10 Analysten eine Steigerung von durchschnittlich 10,38 Prozent auf 16,77 Milliarden USD. Im Vorjahresviertel hatte Performance Food Group noch 15,19 Milliarden USD umgesetzt.
Die Schätzungen von 13 Analysten für das abgelaufene Fiskaljahr belaufen sich im Durchschnitt auf einen Gewinn je Aktie von 4,39 USD. Im Zeitraum des vorangegangenen Fiskaljahres hatte das Unternehmen einen Gewinn je Aktie von 2,79 USD einfahren können. Beim Umsatz gehen 11 Analysten von durchschnittlich 62,89 Milliarden USD aus, nachdem im Zeitraum zuvor 58,28 Milliarden USD erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.net
