Ausblick: Rent the Runway legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Rent the Runway präsentiert am 15.04.2025 die Bilanzzahlen zum am 31.01.2025 beendeten Jahresviertel.

Die Prognose von 1 Analyst beläuft sich für das jüngste Jahresviertel auf ein EPS von -2,250 USD je Aktie. Ein Jahr zuvor hatte bei Rent the Runway noch ein Verlust pro Aktie von -7,020 USD in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite prognostiziert 1 Analyst ein Plus von 2,37 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal. Der Analyst erwartet einen Umsatz von 77,6 Millionen USD. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 75,8 Millionen USD umgesetzt.

Für das aktuell abgelaufene Fiskaljahr rechnet 1 Analyst nun mit einem Verlust je Aktie von -15,260 USD im Vergleich zu -33,120 USD im entsprechenden fiskalischen Vorjahr. Den Umsatz sieht 1 Analyst bei 307,4 Millionen USD, gegenüber 298,2 Millionen USD im entsprechend vorherigen Fiskaljahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net