Ausblick: Rossari Biotech legt die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor
Werte in diesem Artikel
Rossari Biotech öffnet am 17.01.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal.
1 Analyst geht von einem Gewinn je Aktie von 6,20 INR aus. Im Vorjahresquartal war ein Gewinn je Aktie von 5,73 INR erwirtschaftet worden.
Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal erwarten 4 Analysten eine durchschnittliche Steigerung von 10,87 Prozent auf 5,68 Milliarden INR. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 5,13 Milliarden INR erwirtschaftet worden.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 5 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 27,34 INR, während im vorherigen Jahr noch 24,66 INR erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 5 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 23,57 Milliarden INR umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 20,80 Milliarden INR waren.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Rossari Biotech
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Rossari Biotech
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent