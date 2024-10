Ausblick: Seven Hills Realty Trust Registered veröffentlicht Zahlen zum vergangenen Quartal

Werte in diesem Artikel

Seven Hills Realty Trust Registered wird am 28.10.2024 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2024 abgelaufenen Quartal offenlegen.

Die Schätzungen von 3 Analysten belaufen sich beim EPS auf durchschnittlich 0,353 USD je Aktie. Im Vorjahresquartal hatten noch 0,510 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Im abgelaufenen Quartal soll Seven Hills Realty Trust Registered nach den Prognosen von 2 Analysten im Schnitt 9,2 Millionen USD umgesetzt haben. Das entspricht einem Abschlag von 51,28 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 18,8 Millionen USD umgesetzt worden.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr erwarten 3 Analysten im Schnitt einen Gewinn je Aktie von 1,49 USD, während im vorherigen Jahr noch 1,76 USD erwirtschaftet worden waren. In Bezug auf den Umsatz gehen 2 Analysten im Schnitt davon aus, dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 37,0 Millionen USD umgesetzt werden, während es im Vorjahr noch 71,8 Millionen USD waren.

Redaktion finanzen.net