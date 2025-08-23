Ausblick: Stealthgas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
Werte in diesem Artikel
Stealthgas wird sich am 25.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.
Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,300 USD. Dies würde einer Verringerung von 57,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stealthgas 0,700 USD je Aktie vermeldete.
Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 39,5 Millionen USD – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stealthgas 41,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.
Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 167,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.
Redaktion finanzen.net
Ausgewählte Hebelprodukte auf Stealthgas
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Stealthgas
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
Nachrichten zu Stealthgas IncShs
Analysen zu Stealthgas IncShs
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2018
|Stealthgas Buy
|Maxim Group
|29.04.2016
|Stealthgas Buy
|Singular Research
|11.01.2016
|Stealthgas Equal Weight
|Barclays Capital
|10.12.2014
|Stealthgas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.2014
|Stealthgas Buy
|Canaccord Adams
|Datum
|Rating
|Analyst
|25.10.2018
|Stealthgas Buy
|Maxim Group
|29.04.2016
|Stealthgas Buy
|Singular Research
|10.12.2014
|Stealthgas Buy
|Deutsche Bank AG
|02.10.2014
|Stealthgas Buy
|Canaccord Adams
|17.09.2014
|Stealthgas Buy
|Deutsche Bank AG
|Datum
|Rating
|Analyst
|11.01.2016
|Stealthgas Equal Weight
|Barclays Capital
|18.09.2014
|Stealthgas Hold
|Clarkson Capital
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Stealthgas IncShs nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen