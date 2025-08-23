DAX24.363 +0,3%ESt505.488 +0,5%Top 10 Crypto16,50 +5,3%Dow45.632 +1,9%Nas21.497 +1,9%Bitcoin98.216 -0,2%Euro1,1721 ±0,0%Öl67,79 +0,2%Gold3.372 ±0,0%
Ausblick: Stealthgas präsentiert das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

24.08.25 07:01 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
Stealthgas IncShs
6,10 EUR 0,15 EUR 2,52%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

Stealthgas wird sich am 25.08.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2025 beendeten Quartals äußern.

Die Prognose von 1 Analyst erwartet beim Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal 0,300 USD. Dies würde einer Verringerung von 57,14 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal entsprechen, in welchem Stealthgas 0,700 USD je Aktie vermeldete.

Die Schätzung von 1 Analyst bezüglich des Umsatzes für das abgelaufene Quartal beläuft sich auf 39,5 Millionen USD – ein Minus von 5,48 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Stealthgas 41,8 Millionen USD erwirtschaften konnte.

Mit Blick auf das laufende Fiskaljahr wird von 1 Analyst ein Gewinn je Aktie von 1,58 USD prognostiziert. Im Vorjahr waren es 1,90 USD je Aktie gewesen. Beim Umsatz schätzt 1 Analyst , dass im laufenden Fiskaljahr insgesamt 168,8 Millionen USD umgesetzt werden sollen, gegenüber 167,3 Millionen USD im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.net

Analysen zu Stealthgas IncShs

DatumRatingAnalyst
25.10.2018Stealthgas BuyMaxim Group
29.04.2016Stealthgas BuySingular Research
11.01.2016Stealthgas Equal WeightBarclays Capital
10.12.2014Stealthgas BuyDeutsche Bank AG
02.10.2014Stealthgas BuyCanaccord Adams
DatumRatingAnalyst
25.10.2018Stealthgas BuyMaxim Group
29.04.2016Stealthgas BuySingular Research
10.12.2014Stealthgas BuyDeutsche Bank AG
02.10.2014Stealthgas BuyCanaccord Adams
17.09.2014Stealthgas BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.01.2016Stealthgas Equal WeightBarclays Capital
18.09.2014Stealthgas HoldClarkson Capital
DatumRatingAnalyst

Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.

Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv

