Ausblick: The Buckle gibt Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt

The Buckle wird am 10.03.2023 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.01.2023 – vorstellen.

Der Gewinn je Aktie dürfte sich laut 1 Analyst für das vergangene Quartal auf 1,56 USD je Aktie belaufen. Im Vorjahresviertel hatte The Buckle 1,69 USD je Aktie erwirtschaftet.

1 Analyst geht beim Umsatz von 401,8 Millionen USD – das würde einem Zuwachs von 5,48 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum entsprechen. Damals waren 380,9 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Für das beendete Fiskaljahr erwartet 1 Analyst einen Gewinn je Aktie von 4,92 USD, wohingegen im entsprechenden fiskalischen Vorjahr noch 5,16 USD vermeldet worden waren. Auf der Umsatzseite schätzt 1 Analyst , dass im abgelaufenen Fiskaljahr insgesamt 1,35 Milliarden USD erwirtschaftet werden sollen, während es ein Fiskaljahr zuvor noch 1,29 Milliarden USD waren.

Redaktion finanzen.net