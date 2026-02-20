Ausblick: Viper Energy informiert über die jüngsten Quartalsergebnisse
Viper Energy äußert sich am 23.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 abgelaufenen Quartals.
Die Schätzungen von 15 Analysten gehen durchschnittlich von einem EPS von 0,291 USD je Aktie aus. Im Vorjahresviertel hatte Viper Energy 2,04 USD je Aktie eingenommen.
Viper Energy soll das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 422,8 Millionen USD abgeschlossen haben – davon gehen 12 Analysten durchschnittlich aus. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 88,01 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 224,9 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.
11 Analysten geben für das beendete Fiskaljahr Schätzungen von durchschnittlich 1,61 USD je Aktie aus, das wäre mit Blick auf das entsprechende Fiskaljahr davor ein Verlust. Damals waren 3,82 USD je Aktie erwirtschaftet worden. Beim Umsatz gehen 13 Analysten im Schnitt für das jüngst abgelaufene Fiskaljahr von insgesamt 1,38 Milliarden USD, gegenüber 853,6 Millionen USD im entsprechenden Zeitraum zuvor, aus.
Redaktion finanzen.net
