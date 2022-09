ABB-Aktie sinkt dennoch: ABB-Aktionäre einig über Accelleron-Abspaltung - IPO im Oktober

Für den ABB -Spinoff stimmten in einer außerordentlichen Hauptversammlung am Mittwoch 99,72 Prozent des Kapitals. Das neue Unternehmen namens Accelleron Industries AG soll ab dem 3. Oktober an der SIX Swiss Exchange gelistet werden.

Accelleron entwickelt, produziert und wartet Turbolader und große Turboladerkomponenten für große Motoren.

Die ABB-Aktie verliert an der SIX stellenweise 0,89 Prozent auf 26,80 Franken.

Von Pierre Bertrand

ZÜRICH (Dow Jones)

Bildquellen: ABB